Mastrosimone: “Si spera che il sindaco scelto dai cittadini non ceda troppo spazio a noti burattinai”

Alle elezioni comunali anche in Basilicata il patto largo del Movimento 5 stelle con il PD ha funzionato. L’alleanza fra il centrosinistra a guida Pd e i Cinque stelle tiene in numerose regioni italiane ed anche a Matera i dati e le percentuali parlano chiaro: Bennardi esulta ma la vittoria in città più che del Movimento 5 stelle ancora una volta è del Partito Democratico. L’esperimento giallorosso ha dato risultati positivi in tutti i territori dove i partiti di governo hanno deciso di correre insieme e in un momento di grandi difficoltà interne per il Movimento 5 stelle e i leader ne approfittano per rivendicare la strategia. “I risultati dei ballottaggi sono molto importanti ci dicono che l'alleanza delle forze di governo e di centrosinistra vince dove perdevamo da anni e dove avevamo perso negli ultimi tempi” afferma il segretario Pd Nicola Zingaretti in una conferenza stampa ma quanta consapevolezza ha la gente di questa alleanza o quanta consapevolezza avevano i cittadini prima del voto a Matera, come anche a Cascina in Toscana, a Pomigliano d’Arco, Giugliano, a Caivano in Campania, ma anche a Termini Imerese in Sicilia. A sud il Movimento 5 stelle sopravvive chiaramente grazie al PD, ma a che prezzo?

È in Campania che l’accordo ha dato più risultati, ma nuovo simbolo del nuovo asse giallorosso oggi è Matera: nella città dei Sassi i dem erano fuori dal secondo turno, ma alla fine hanno deciso di appoggiare il pentastellato Domenico Bennardi, che così ha ottenuto oltre il 67% di consensi. “Si prende atto della scelta dei cittadini, la democrazia è fondata sul rispetto della volontà popolare. Auguro sinceramente ai tanti che hanno creduto e votato per Bennardi e per la continuità del governo a guida PD che possano vedere risolte le tanto attese aspettative - commenta i risultati del ballottaggio Rosa Mastrosimone promotrice della lista civica Matera Patrimonio Comune e sostenitrice della coalizione di centrodestra - Abbiamo lavorato in questi mesi nel solo interesse della città e dei materani con trasparenza,ci siamo impegnati per dare a tutti i cittadini che ci hanno voluto fortemente in campo un’alternativa ed una rappresentanza valida e costruttiva. Insieme a tantissimi amici ho sognato e fortemente desiderato una Matera più inclusiva e competitiva e sono scesa in campo con l’unico obiettivo di restituire ai materani una città al servizio dei suoi abitanti, una città di cui essere ogni giorno fieri. Il progetto che abbiamo scelto di sostenere non è stato evidentemente ben fatto comprendere ed apprezzare.

Resta la speranza di ritrovare nei prossimi anni un governo cittadino più attento alle esigenze reali dei materani e la speranza che il sindaco scelto dalla maggioranza dei cittadini, non ceda troppo spazio a noti burattinai che, solo per ora, non possono che orchestrare dal così detto sottobosco della politica cittadina. Il nostro movimento continuerà a lavorare per i valori che ci contraddistinguono, impegnandosi per la promozione di tutte le risorse fondamentali per il nostro territorio. Partecipare attivamente alla vita politica è un dovere civico ma è anche una preziosa opportunità per la comunità. - conclude la Mastrosimone - Un sincero grazie ai tantissimi amici che anche in queste ore ci stanno dimostrando ancora affetto e stima, ai candidati della mia Lista per il loro impegno e il loro prezioso contributo e a tutti gli elettori che ci sostengono sin dall’inizio di questo nuovo percorso politico”.