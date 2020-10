Nicoletti: “abbiamo mostrato al mondo il nostro straordinario patrimonio. In Basilicata si può fare cicloturismo di qualità”

Tris di successi al Giro d’Italia, con due vittorie legate alla città di Matera, la prima all’arrivo in via Dante nella tappa partita da Castrovillari giovedì 8 ottobre, la seconda legata alla tappa di Brindisi dopo la partenza alle 13 di questa mattina da Piazza San Pietro Caveoso a Matera, da cui i ciclisti percorrendo via Madonna delle Virtù, via Sant’Agostino e il centro urbano attraverso via Pentasuglia, via Gattini, Via Annunziatella, via Marconi e via San Vito si sono diretti poi a Brindisi. A trionfare è stato il francese Dèmare Arnaud che si è aggiudicato anche lo sprint della settima tappa Matera-Brindisi di 143 chilometri su SAGAN Peter, che ancora una volta non riesce ad aggiudicarsi una vittoria di tappa a questa Edizione del Giro d’Italia 2020. A Matera dopo aver completato il percorso cittadino la gara verso Brindisi è partita ufficialmente sulla strada statale 7 in prossimità dell’uscita per il Belvedere-Parco della Murgia Materana.

“Una grande manifestazione sportiva, un grande evento mediatico a livello mondiale, una grande occasione di promozione per tutta la Basilicata. Tre ingredienti che, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, sono stati integrati alla perfezione in questa tappa lucana del Giro d’Italia”. Con queste parole il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha commentato la sesta tappa del Giro d’Italia che si è svolta con l’arrivo in via Dante e la partenza stamane nel cuore dei Sassi, da piazza San Pietro Caveoso.

Per ragioni logistiche le autorità a Matera hanno chiuso i Rioni Sassi già a partire ai veicoli dalle ore 16 di giovedì 8 ottobre, mentre per ragioni di carattere sanitario legate all’emergenza Covid-19 l’intero Rione Sasso Caveoso nella mattinata di oggi è stato reso inaccessibile al pubblico, ad eccezione dei residenti, dei titolari di attività commerciali e degli ospiti delle strutture ricettive. L’accesso in Piazza San Pietro Caveoso, è stato consentito solo all’organizzazione ed ai corridori, mentre al villaggio commerciale collocato in Piazza Vittorio Veneto, l’accesso è stato consentito solo a pochi visitatori previa registrazione nel punto segnalato.

“Sono molto contento – afferma il direttore dell’Apt, Antonio Nicoletti - di come sia andata perché tutto ha funzionato al meglio, e non era scontato se si pensa che solitamente per organizzare questi eventi ci vuole un anno, mentre noi, causa Covid, siamo stati costretti a costruire la macchina organizzativa in appena tre mesi. Devo per questo ringraziare tutti i sindaci di tutti i comuni coinvolti, a partire soprattutto da quello di Matera, i presidenti delle due province, i prefetti e tutte le forze dell’ordine per la proficua collaborazione istituzionale che ha assicurato la perfetta riuscita dell’evento. È stata una tappa – aggiunge il direttore dell’Apt – che ci ha consentito di valorizzare tutta la regione, dal parco del Pollino, e poi costeggiando la diga di Monte Cotugno lungo la Sinnica, la Val d’Agri e lo scenario lunare dei calanchi fino ad arrivare ai Sassi di Matera. Le suggestive immagini dall’alto e non solo della nostra regione, con la sua assai variegata offerta paesaggistica, è stata vista in tutto il mondo. Abbiamo mostrato al mondo – continua Nicoletti – il nostro straordinario patrimonio dimostrando concretamente come in Basilicata si possa fare cicloturismo di qualità. La tappa materana può ora essere promossa dai nostri tour operator come una occasione per godersi il nostro territorio attraverso le due ruote. Voglio infine ringraziare il presidente della Regione, Vito Bardi, per aver voluto a tutti i costi questo evento che, vorrei sottolineare, ha compreso sia l’arrivo che la partenza del Giro, una occasione più unica che rara”.

Silvia Silvestri