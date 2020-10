Ieri due morti. Una salernitana incinta trasferita al San Carlo

"Solo" otto nuovi contagi, ma due morti (in totale sono diventati 37): due persone anziane che erano ospiti di due case di riposo del Potentino. I numeri dell'epidemia da coronavirus nella "piccola" Basilicata continuano a salire. Tuttavia la situazione negli ospedali lucani "è decisamente sotto controllo", tanto da poter dare la disponibilità al nosocomio salernitano per accogliere al San Carlo di Potenza una donna incinta e positiva al coronavirus. La rassicurazione sulla pressione a cui sono sottoposti gli ospedali l'ha fornita all'ANSA l'assessore regionale alla salute, Rocco Leone.

"In Basilicata - ha detto in una dichiarazione diffusa dall'ufficio stampa della Giunta lucana - la situazione è decisamente sotto controllo, ma continuiamo a tenere alto il livello di guardia e a lavorare per favorire l'incontro tra medicina territoriale e strutture sanitarie". Tornando ai numeri, va sottolineato che nel quotidiano bollettino di aggiornamento diffuso dalla task force regionale, è stato segnalato che ieri sono stati riscontrati otto casi positivi su 1.201 tamponi analizzati. Inoltre si sono registrate anche quattro guarigioni. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Basilicata 455 persone sono guarite e sono stati esaminati 83.481 tamponi, 82.398 dei quali sono risultati negativi.