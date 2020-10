È scomparsa una donna coraggiosa che ha anteposto i bisogni dei calabresi alla sua salute

"La scomparsa di Jole Santelli lascia un vuoto incolmabile in quanti l'hanno conosciuta ed apprezzata. La Calabria perde un grande Presidente. Era una donna forte nella vita e lungimirante nella politica. Arrivi la mia vicinanza". Così in una nota il Presidente della regione Basilicata Vito Bardi sulla prematura scomparsa del Presidente della regione Calabria Jole Santelli.

"La morte della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli mi addolora profondamente. È scomparsa una donna coraggiosa che ha anteposto i bisogni dei calabresi alla sua salute portando avanti l'impegno istituzionale sino all'ultimo, nonostante la gravissima malattia. La sua esperienza di guida della Regione è durata pochi mesi ma Santelli ha dato forti segnali di come è possibile nel Mezzogiorno avviare un nuovo corso di governo del territorio e soprattutto di discontinuità per la rinascita del Sud. Tra le tante battaglie importanti che ha condotto, mi piace ricordare che insieme al Presidente Bardi è stata la più tenace sostenitrice della necessità di una stretta sintonia tra i Governatori e le Giunte Regionali di centrodestra di tutto il Paese con particolare risvolti per le Regioni del Sud per il processo avviato di autonomia differenziata. A noi amministratori regionali di Forza Italia, in primo luogo, spetta il gravoso compito di continuare questo impegno nel suo perenne ricordo". È quanto ha dichiarato Francesco Cupparo (Fi), assessore alle Attività Produttive della Regione Basilicata.