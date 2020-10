Lo ha comunicato l'assessore alle attività produttive nell'incontro con le Associazioni dei Consumatori

Ammontano a circa 163 mila euro i fondi destinati alla Regione Basilicata da un Avviso del Ministero dello sviluppo economico per il sostegno ai consumatori per far fronte, in un'ottica di sussidiarietà e tempestività, all'emergenza sanitaria e alle conseguenze socio-economiche derivanti dall'epidemia da Covid-19.

Per fare una prima valutazione sulle attività da mettere in campo l'assessore alle attività produttive, lavoro, formazione, sport, Francesco Cupparo, ha incontrato questa mattina in Regione i rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori.

"Come Regione - dichiara Cupparo - vogliamo impegnarci affinché le risorse disponibili siano utilmente indirizzate a obiettivi specifici legati alle principali esigenze primarie dei cittadini lucani. Le emergenze più grandi - aggiunge Cupparo - si registrano soprattutto nei grossi centri abitati, dove è meno praticata la sussidiarietà di vicinato ma, nello stilare un programma d'azione, non dovremo trascurare ogni singola peculiarità".

Queste le singole attività previste dall'Avviso: assistenza socio-sanitaria, compreso il sostegno psicologico alla popolazione soprattutto adulta e ai minori; potenziamento della disponibilità e dell'impiego degli strumenti di comunicazione digitale; supporto agli sportelli o canali dedicati a favore dei consumatori. Per definire congiuntamente e nello specifico il piano di azioni da attuare l'Avviso l'assessore Cupparo ha fissato un appuntamento con i rappresentanti delle Associazioni per la prossima settimana.