Non si può pensare di ritraghettare lavoratori sulla base di meri assunti svincolati dai compiti della Regione

In merito a quanto dichiarato in un comunicato pubblicato stamane dall’ufficio stampa della Regione Basilicata, le scriventi organizzazioni sindacali evidenziano che nel corso della riunione specificatamente convocata per affrontare la problematica inerente ai lavoratori ex Agrobios, confluiti, in base a una disposizione legislativa regionale in Arpab e Alsia, non si è proceduto ad alcuna concertazione sull’ipotesi di sdoppiamento dei lavoratori Alsia dal ruolo unico regionale.

Al contrario, in detta occasione, è stata rimarcata la necessità di aprire un confronto più complessivo sull’attuale governance regionale, anche alla luce dei recenti rilievi della Corte dei Conti. Per CGIL CISL e UIL il ruolo unico e l’attuale governance sono elementi di tale portata e complessità che necessitano di una verifica puntuale sulla loro attualità. Non si può pensare di ritraghettare lavoratori sulla base di meri assunti svincolati dai compiti e funzioni propri dell’ente regione.