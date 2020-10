Tra il 17 e il 18 ottobre, su 1.330 tamponi processati, 80 sono risultati positivi

In un momento delicato della gestione dell'emergenza sanitaria in cui la seconda ondata mostra scenari preoccupanti per la tenuta del sistema economico e sociale del Paese, il Governo scarica sui sindaci tutte le responsabilità locali.

In Basilicata il Covid-19 sembra stia coinvolgendo soprattutto bambini ed anziani. Preoccupano i focolai nelle case di riposo. Dopo Marsicovetere e Brienza anche a Potenza si è registrata una positività di un ospite della Residenza per Anziani "Betlemme". Si tratta di un'anziana di 90 anni, residente a Vaglio ma ospite a Potenza, il cui contagio da Covid-19 è stato accertato all'ospedale San Carlo, dove la donna si era recata per una visita medica. Nella giornata di ieri sono stati sottoposti a tampone circa 70 persone, tra gli operatori e tutti gli altri ospiti della struttura. Per i risultati dei test bisognerà attendere almeno 24 ore.

Risultato positivo al Covid anche un fisioterapista di Lagonegro, notizia che ha allertato la Casa di Riposo "Maria Consolatrice" di Maratea dove quest’ultimo prestava servizio. Il responsabile della Casa di Riposo "Maria Consolatrice" Marano: «Al momento non c'è alcuna emergenza. Abbiamo già avviato uno screening su tutti gli ospiti e anche sul personale. Sabato scorso sono stati effettuati gli ultimi tamponi. Al momento non è stata riscontrata alcuna positività».

Positivo anche un operaio residente in Puglia della FCA di Melfi (tredicesimo caso nello stabilimento, con 11 guariti), n sindaco Petruzzelli ha comunicato anche un positivo ad Atella. Sanificati gli uffici della Regione a Potenza, per la positività di un dirigente e di un collaboratore. Casi che si aggiungono ai 397 tamponi processati domenica, da cui erano risultate infette: 6 persone residenti a Potenza, una a Pignola; una a Sasso di Castalda, una residente a Siena ma domiciliata a Corleto; una di Calvello; 4 di Aliano; 2 di Calciano; una persona di Vaglio, domiciliata in una casa riposo di Potenza e attualmente ricoverata; insieme con un caso a Baragiano, Sant'Angelo le fratte, Avigliano, Tricarico e Acerenza.

Attualmente, sono 52 i lucani ricoverati positivi al covid-19: all'ospedale "San Carlo" di Potenza 17 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 18 nel reparto di Pneumologia, 3 nel reparto di Medicina d'Urgenza, 1 nel reparto di Terapia Intensiva. A Matera 13 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale "Madonna delle Grazie". Ieri la task force regionale ha comunicato che i lucani in isolamento domiciliare sono 543 e che, sempre per le giornate del 17 e del 18 ottobre, le guarigioni sono state 9 (2 a San Severino Lucano, 3 a Potenza, 1 a Bella, 2 a Policoro, 1 a Gorgoglione). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 89.021 tamponi.