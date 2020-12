Saranno illustrate anche le attività del piano di valutazione e della strategia di comunicazione

Si svolgerà mercoledì 16 dicembre, in videoconferenza, la sesta riunione annuale del Comitato di Sorveglianza del Po Fse 2014-2020. Lo annuncia l'assessore alle Politiche di sviluppo della Regione Basilicata, Francesco Cupparo. Al comitato sono attribuite le funzioni di sorveglianza e valutazione dell'attuazione del programma Fse 2014-2020 (il principale strumento utilizzato dall'Ue per sostenere l'occupazione, aiutare i cittadini nelle relazioni con il mondo del lavoro e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti) nonché dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi strategici.

L'occasione rafforza anche il confronto tra l'Autorità di Gestione Fse, le Direzioni regionali interessate, i rappresentanti della Commissione europea, le Amministrazioni centrali e il partenariato regionale economico e sociale (Sindacati, Associazioni datoriali, Associazioni del Terzo settore) sull'avanzamento del Programma. All'ordine del giorno vi sono l'informativa sullo stato di attuazione del Programma operativo, sulla spesa certificata, sullo stato di conseguimento n+3 e le previsioni di spesa per l'anno 2021 nonché sul grado di attivazione dello strumento finanziario del Microcredito Fse 2014-2020. Saranno, inoltre, illustrate le attività del piano di valutazione e della strategia di comunicazione.

Successivamente è prevista una informativa sull'impatto di Agenda 2030 sul prossimo Ciclo di programmazione 2021 - 2027 e sul coinvolgimento del partenariato. Saranno, infine, presentate, come buone prassi, alcuni dei progetti finanziati nell'ambito dell'avviso pubblico "Presentazione di proposte progettuali innovative finalizzate alla creazione di percorsi di accompagnamento a persone in particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale" rivolto a imprese sociali e soggetti del Terzo settore. A conclusione sarà annunciato l'evento "A sostegno delle fragilità. Percorsi innovativi per un welfare di comunità", che si terrà on line il prossimo 21 dicembre. Sarà possibile partecipare accedendo alle dirette facebook e youtube dei canali del FSE Basilicata 2014-2020.

Per informazioni sul Po Fse Basilicata www.europa.basilicata.it/fse<http://www.europa.basilicata.it/fse>

