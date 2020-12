Incontro con i sindacati per i 130 lavoratori della logistica e trasporti ex Auchan di San Nicola di Melfi

Si sposta sul tavolo di crisi nazionale la vertenza dei 130 lavoratori della logistica e trasporti ex Auchan di San Nicola di Melfi. E’ quanto è emerso nel corso di una riunione convocata e presieduta dall’assessore regionale alle Attività produttive, Francesco Cupparo, con le organizzazioni sindacali di categoria Cgil, Cisl e Uil, e delle rsa, svoltasi stamane nella sede del dipartimento. “Sto seguendo da vicino e costantemente questa vicenda dai risvolti molto preoccupanti per i 130 lavoratori lucani e sto verificando – ha detto Cupparo - anche la possibilità di soluzioni alternative per non disperdere questo straordinario patrimonio di competenze. Il governo regionale si era pure messo a disposizione per individuare insieme all’azienda nuove opportunità finalizzate a rafforzare il presidio lucano. Registro, però, che gli impegni che erano stati presi da Conad non hanno trovato alcun riscontro. E dispiace che Conad abbia sacrificato proprio i lavoratori lucani.

Si tratta di una decisione incomprensibile anche perché l’acquisizione di Auchan dovrebbe portare la società a rafforzare la distribuzione e la logistica, e la piattaforma di Melfi avrebbe potuto offrire un servizio di eccellenza”. Al termine della riunione l’assessore regionale Cupparo e le organizzazioni sindacali hanno condiviso la necessità di formalizzare, in tempi rapidi, la richiesta al Mise di inserire questa vertenza nei tavoli di crisi nazionali al fine di comprendere meglio le motivazioni che sono alla base della scelta di Conad di escludere dal proprio piano industriale la piattaforma logistica e trasporti di Melfi e di individuare, insieme a Regione, governo nazionale e sindacati, ipotesi finalizzate a non disperdere questo patrimonio professionale. “Continueremo – ha concluso Cupparo – a seguire da vicino questa vicenda così come abbiamo fatto fino ad oggi”.