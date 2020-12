Send by email

Portare sulla propria tavola nei giorni di festa i sapori e la tradizione del territorio lucano

La Basilicata rurale nel carrello della spesa. Con questa immagine ad effetto, semplice ed immediata, il Dipartimento Politiche Agricole e forestali della Regione Basilicata ha lanciato dallo scorso aprile la campagna promozionale "Compra lucano! Mangi sano e dai una mano", per dar merito alla filiera agricola e agroalimentare lucana che è tra i pochi settori produttivi ad aver garantito, sempre, l'approvvigionamento di cibo. Da pochi giorni è partita la seconda fase della campagna, per sollecitare la comunità lucana a portare sulla propria tavola, a Natale e nei giorni di festa, i sapori e la tradizione del territorio lucano, scegliendo tra le tante eccellenze che la filiera dell'agroalimentare propone.

"Scegliere lucano in questi giorni - dichiara l'assessore alle politiche agricole e forestali - Francesco Fanelli, significa fare una scelta che è garanzia del mangiar sano perché la regione Basilicata è caratterizzata dalla presenza di ecosistemi e agroecosistemi di elevato pregio, con territori ancora integri dal punto di vista ambientale e ad elevata biodiversità. Tra l'altro - aggiunge Fanelli - le condizioni di relativo isolamento di alcune aree interne hanno costituito microambienti nei quali nel tempo sono state selezionate specie, varietà, ecotipi autoctoni caratteristici conservati da microcomunità, che sono proprio quelle che rendono i nostri prodotti una tipicità di assoluto pregio e qualità". La campagna ha inteso offrire un sostegno alle filiere agricole lucane e al mondo rurale, con l'obiettivo di valorizzarne i prodotti, esaltando per un verso i luoghi incontaminati da cui derivano e per altro aumentando la competitività e il consumo dei prodotti agricoli locali ripristinando le condizioni normali di mercato e riconquistando la fiducia dei consumatori.