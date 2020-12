Su tre postazioni si stanno effettuando le prime 105 somministrazioni del vaccino

Partita la campagna vaccinale anti-Covid-19 anche in Basilicata. Nella sala prelievi dell'ospedale San Carlo di Potenza, ogni dieci minuti e su tre postazioni contemporaneamente, si stanno effettuando le prime 105 somministrazioni del vaccino al personale sanitario di ruolo nei reparti più esposti al virus: Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione, Malattie Infettive, Pneumologia, Ostetricia e Ginecologia. Si sta svolgendo tutto secondo programma. Alla presenza del Presidente della Regione Vito Bardi, dell'Assessore alla Salute Rocco Leone e dei vertici dell'AOR San Carlo, Spera, Bellettieri e Pesarini, il primo ad essere vaccinato è stato un infermiere del Pronto Soccorso, Felice Arcamone. Poi è stato il turno di altri operatori sanitari e dei direttori delle unità operative più a rischio. Per il Direttore Generale dell'AOR San Carlo Giuseppe Spera è di rilevante valore la giornata del 27 dicembre 2020, che "rappresenta l’inizio di una nuova fase di contrasto alla malattia pandemica, grazie all’impiego di un’arma fino ad ieri non disponibile e realizzata dalla comunità scientifica internazionale in tempi record".

Fino ad oggi il sostegno alla campagna vaccinale anti-covid-19 è stato molto concreto: "Abbiamo avuto già duemila adesioni volontarie e contiamo di averne ulteriormente numerose nei prossimi giorni. Il personale sanitario -continua il Direttore Generale- è molto consapevole di quello che significa la vaccinazione come strumento per contrastare il virus, e vuole essere pronto a poter operare in sicurezza anche per essere presente e garantire una assistenza dignitosa e puntuale". Esaurita la fase della campagna vaccinale riservata al personale sanitario ed ai dipendenti, ci sarà quella estesa a tutta la popolazione; "l'Azienda Ospedaliera San Carlo garantirà il supporto necessario alle aziende territoriali per la organizzazione e la realizzazione del prosieguo della campagna vaccinale", rivolta, in una prima fase, agli operatori sanitari e agli ospiti delle Rsa ed estesa, poi, a tutta la popolazione.

La mattinata è proseguita con la cerimonia di inaugurazione del nuovo ingresso al Padiglione F2. A tagliare il nastro, il Presidente della Regione Vito Bardi, l'Assessore alla Salute Rocco Leone e i vertici dell'AOR San Carlo, Spera, Bellettieri e Pesarini. Un momento che vuole rappresentare simbolicamente la rinascita da questa fase caratterizzata da costrizioni, preoccupazioni e tantissime vittime e l'avvio di una fase nuova contrassegnata, si auspica, da sentimenti positivi, di speranza e di una vita nuova.