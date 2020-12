“Parità di genere uno dei principali argomenti al centro dell’agenda delle Istituzioni mondiali”

Margherita Perretti, Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, ha presentato ufficialmente al Presidente del Consiglio regionale di Basilicata, Carmine Cicala, la relazione sull’attività svolta dalla Commissione nell’anno 2020.Una relazione piena di impegni realizzati e tanti ancora in cantiere. Ad ottobre mese della prevenzione del tumore al seno e, soprattutto in questo 2020 in cui, a causa dell’emergenza Covid, la Commissione ha aderito alla campagna del “nastro rosa”, promossa dall’AIRC e dall’ANCI, insieme a diversi comuni lucani e al Consiglio regionale. Sono state illuminate di rosa piazze e palazzi e si sono tenuti degli incontri informativi sul tema”. Alle numerose denunce di rallentamenti delle attività di screening per la prevenzione oncologica, cercando di recuperare i ritardi accumulati nel periodo del lock-down. All’audizione tenutasi il 17 dicembre la commissione ha chiesto l’audizione di tutti i responsabili a livello regionale delle attività di screening, per avere dei dati certi sui ritardi e poter dare un’informativa chiara all’utenza.

L’occasione è stata quella di richiedere un paino di comunicazione preciso e puntiglioso per incoraggiare la partecipazione e sottolinei che le prestazioni sanitarie sono erogate in sicurezza. La commissione ha sostenuto la campagna nazionale contro “la violenza non sei sola chiama il 1522” realizzando e diffondendo un video di consigli rivolti alle donne in potenziali situazioni di violenza. In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stato organizzato il webinair ‘Donne e violenza: quando la narrazione diventa contrasto’. La narrazione del vissuto, le testimonianze dei protagonisti e degli operatori servono a generare contrasto alla violenza. La Commissione ha inoltre patrocinato e partecipato a numerose iniziative sul tema. Un’altra tematica su cui la Commissione si è attivata molto è stata quella del fenomeno del caporalato e dello sfruttamento delle braccianti agricole.

Nel corso del 2020, la commissione, ha firmato protocolli di intesa per promuovere collaborazioni virtuose con l’Ordine degli psicologi, degli architetti, l’Anci, il Comitato per l’imprenditoria femminile e la Consigliera di parità e sostenendo la partecipazione femminile al mercato del lavoro, potenziando l’assistenza all’infanzia. “Un anno pieno di impegni – ha sottolineato Margherita Perretti, presidente della commissione pari opportunità – dove per la nostra commissione continua a restare centrale il tema del contrasto alla violenza di genere. Il nostro impegno è conun’azione continua di sensibilizzazione, di prevenzione, di sviluppo di progetti che aiutino le donne vittime di violenza a inserirsi nel mercato del lavoro e a poter vivere una vita autonoma. La parità di genere deve diventare uno dei principali argomenti al centro dell’agenda delle Istituzioni mondiali. Per ottenere risultati concreti le Istituzioni devono fare rete con il mondo associativo e la società civile.

Oreste Roberto Lanza