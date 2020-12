Le due strutture di Potenza e Matera saranno utilizzate in parte per portare avanti la campagna di vaccinazione

"Come ho già detto in altre occasioni - ha dichiarato il presidente della regione Bardi ricostruendo la vicenda degli ospedali da campo donati dal Quatar - abbiamo avuto in dono queste tende, nelle quali il Quatar si era impegnato a realizzare un ospedale. Siamo stati in trepida attesa che potessero arrivare le relative dotazioni, alla fine di agosto ci hanno detto che non erano più disponibili e allora ci siamo messi all'opera, ho parlato con il ministro Speranza che è stato disponibile e abbiamo reperito i fondi e realizzato quattro strutture.

A Potenza in una struttura stanno montando il pavimento e le serpentine per il riscaldamento, abbiamo una struttura completa mentre l'altra, per la quale sono stati ordinati dopo una gara 40 box pressurizzati per le degenze, per ora sarà utilizzata per il 'drive in' per i tamponi e le vaccinazioni e solo in caso di necessità sarà allestito il reparto covid per i paucisintomatici". Lo ha annunciato nella consueta conferenza stampa di fine anno alla presenza dei giornalisti accreditati.