L'ex presidente della Regione Basilicata ha ricoperto altri importanti incarichi nazionali

L'assemblea degli azionisti dell'Acquirente Unico si è riunita oggi per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. L'azionista ha indicato come nuovo presidente e amministratore delegato della società Filippo Bubbico e consiglieri Vinicio Mosè Vigilante e Liliana Fracassi.

Il Consiglio di Amministrazione, appena nominato, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2022. Bubbico, prima dell'attuale nomina in Acquirente Unico, ha ricoperto altri importanti incarichi tra i quali: viceministro dell'Interno, sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico e presidente della Regione Basilicata.