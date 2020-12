A poco più di tre mesi dal mandato tira le somme con la speranza che il 2021 sia l’anno della ripresa per tutti

Sono passati poco più di tre mesi dal mandato, i famosi cento giorni, ed il sindaco di Senise Giuseppe Castronuovo traccia un bilancio e augura buon anno ai cittadini di Senise. "In campagna elettorale io e la mia amministrazione abbiamo assunto un impegno elettorale con i nostri cittadini, adesso a poco più i tre mesi dal mandato credo che sia stato mantenuto". Esordisce così il primo cittadino di Senise che tira le somme di questi primi mesi di amministrazione. "Questo è stato un anno difficile per via del Coronavirus che purtroppo ancora ci fa stare in ansia e non deve farci abbassare minimamente la guardia. Sappiamo molto bene che non sarebbe stato facile gestire questa situazione, ma con l'impegno dell'intera amministrazione, che è composta da giovani professionisti molto validi, stiamo proseguendo il nostro cammino elettorale.

In linea generale stiamo affrontando i nostri programmi: La Casa della Salute, tema molto importante. Il ripristino dei lavori in corso Vittorio Emanuele, con la pavimentazione da rifare e con gli accordi con l'Acquedotto Lucano che subito dopo le feste avranno inizio. L'urbanistica che interesserà la villa comunale, con la creazione di un parco giochi e la sistemazione degli spazi, con due avvisi di gara per un totale di 180mila euro circa. In più ci sarà la riqualificazione di una parte dell'area dell'antico Mercato, all'ingresso del centro abitato, con un bando di gara di circa 69mila euro. L'intenzione è quella poi di proseguire con altri interventi per portare a termine i lavori dell'intera area. In relazione alle norme anti-Covid, amplieremo la mensa scolastica al Plesso Giardini, con la realizzazione di una struttura prefabbricata addossata alla mansa attuale, di circa centro metri quadrati, che andranno a sommarsi agli attuali cinquanta metri quadrati già esistenti. In virtù di questo andremo a rispettare i parametri di un metro e mezzo di distanza tra ogni bambino.

Ci siamo adoperati per l’acquisto di alcuni sanificatori d’ambiente per i tre plessi, che garantiranno la disinfezione dell’aria e delle superfici di tutti gli ambienti per assicurare un maggiore livello di protezione dei nostri ragazzi e di quanti operano all’interno delle strutture scolastiche al rientro per le lezioni. Cosa importante anche i festeggiamenti in onore del bicentenario della nascita del poeta Nicola Sole, con una serie di iniziative coinvolgendo anche alcuni comuni dove il nostro concittadino ha avuto rapporti. Ultima cosa, l’acquisto di alcuni defibrillatori da installare nel centro abitato, con l’avvio dei corsi, vista anche la carenza di un pronto intervento per l’assenza dell’automedicale”. Infine, gli auguri del sindaco alla sua cittadinanza: “Auguro a tutti i miei concittadini buon anno con l'augurio che il 2021 sia l’anno della ripresa e che possa mettere fine all’emergenza sanitaria che ci sta interessando. Ovviamente raccomando la massima prudenza e di rispettare le regole anti-Covid anche per festeggiare il Capodanno. Sono sicuro che con l’impegno di tutti usciremo presto da questo periodo particolare”.

