Un duro attacco alla precedente Giunta regionale che ha lasciato il disavanzo attuale

La Giunta regionale della Basilicata, "recependo le misure correttive sollevate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti" sulla "Parificazione di bilancio", ha approvato le modifiche al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018: il disavanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 "è stato rideterminato", passando da circa 22 milioni di euro a circa 41 milioni di euro. La giunta regionale, è scritto in una nota, ha espresso "il proprio rammarico per l'aumento di circa 20 milioni di euro del disavanzo relativo al 2018 perché limita la capacità di spesa della Regione per un importo considerevole.

Si tratta di una pesante eredità che ci arriva dal recente passato e che ha precise responsabilità politiche in coloro che hanno governato la Basilicata prima di noi e che oggi troppo spesso raccontano ai cittadini lucani verità contorte".