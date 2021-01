Send by email

Le aree della Basilicata si trovano in zona sismica 2, quindi da escludere una eventuale idoneità

Le aree della Basilicata indicate come possibili sedi di un deposito di scorie radioattive sono "a bassa idoneità e quindi da escludersi in vista della valutazione definitiva": lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Secondo il Ministro, "la ragione principale è che le aree della Basilicata sono in zona sismica 2. Va altresì valutato che la grande parte dei rifiuti nucleari è già collocata in aree del Paese distanti dalla Basilicata", ha concluso.