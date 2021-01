Beneficiari le associazioni di agricoltori anche di tipo temporaneo o di scopo formate da almeno 5 produttori

Ancora aperto fino al 1° febbraio il secondo bando, approvato dalla Giunta regionale con la delibera n. 845/2020, relativo alla Sottomisura 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno", a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Con una dotazione finanziaria complessiva di 700 mila euro, il bando finanzia progetti della durata di 12 mesi che prevedano azioni di informazione e di promozione a carattere pubblicitario dei prodotti tutelati da sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario e nazionale.

Beneficiari della misura sono le associazioni di agricoltori anche di tipo temporaneo o di scopo formate da almeno 5 produttori primari con sede legale o operativa in Basilicata e che non abbiano partecipato al precedente bando avviato nell'annualità 2017. Il contributo erogato in conto capitale è pari al 70 per cento del costo totale delle spese ammesse. "Con questo secondo bando a valere sulla misura 3.2 del PSR Basilicata 2014-2020 - ha affermato l'assessore alle Politiche agricole e forestali Francesco Fanelli - si intende offrire un'ulteriore possibilità di promozione dei prodotti a marchio che, con la recente aggiunta dell'Olio lucano IGP, rappresentano il ricco paniere lucano con certificazione a marchio europeo, nonché l'eccellenza della filiera agroalimentare di Basilicata.

La pandemia in atto e le difficoltà cui le imprese sono chiamate a far fronte, impongono cambiamenti nelle strategie e nelle modalità di promozione e commercializzazione dei prodotti; la misura 3.2 può pertanto rappresentare un importante ausilio in tal senso, permettendo di mettere in campo nuovi interventi di comunicazione capaci di attivare circoli virtuosi di promozione anche online e favorire lo sviluppo commerciale delle aziende produttrici." Si ricorda che le domande di sostegno vanno rilasciate entro le ore 17.00 del 1° febbraio e la candidatura della domanda, attraverso la piattaforma informatica SIA-RB, dovrà avvenire entro le ore 17.00 del giorno 8 febbraio. Per ulteriori informazioni: http://europa.basilicata.it/feasr/2020_bando3-2-sostegno-per-attivita-di-informazione-e-promozione/