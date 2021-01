"Necessario prevenire e correggere gli errori oggi piuttosto che piangere i morti e individuare e punire i colpevoli domani"

Riceviamo e pubblichiamo una nota da parte di Sos Basilicata che attacca duramente la gestione Covid in Basilicata da parte dell'assessore Leone e del direttore generale della task force regionale, Ernesto Esposito. Di seguito la nota integrale.

"La cattiva gestione dell’emergenza Covid e i ritardi per la somministrazione del vaccino, da parte della Regione Basilicata, stanno provocando danni sempre più inaccettabili e devastanti all’intera comunità lucana che pure, da ormai quasi un anno, si sta attenendo scrupolosamente e con grandi sacrifici alle restrizioni imposte. A confermare la gravità della situazione sono i numerosi errori, l’approssimazione, la superficialità, l’inadeguatezza e le molteplici inadempienze che vengono commessi dall’assessorato alla Sanità e dai suoi massimi organi dirigenziali. Ultimo episodio, la grave denuncia scandalo documentata dalla trasmissione Rai Report su come la task force Covid regionale si sta occupando del tracciamento dei positivi e sul conteggio non veritiero e inattendibile dei dati relativi alla ricostruzione della catena dei contagi. Più in particolare, il cronico ritardo e la insufficiente esecuzione dei tamponi e del correlato tracciamento dei soggetti positivi, nonché la frammentaria tenuta dei relativi dati, disattendono manifestamente le espresse previsioni delle direttive nazionali e regionali in materia e le tempistiche previste. Ciò comporta un’oggettiva e colpevole impossibilità di intervenire tempestivamente e monitorare la curva dei contagi, con conseguente inevitabile aggravamento dell’emergenza in corso.

Tutte le problematiche esposte, infatti, fanno emergere la certezza che se, in una regione di soli 500 mila residenti, ci fosse stato un numero di tamponi più elevato e una gestione complessiva dell’emergenza più seria, oculata, mirata e organizzata, molto probabilmente avremmo potuto avere meno morti, meno ammalati e contagiati di Covid, e meno disastri economici e disagi collettivi. Per queste gravissime ragioni, il Comitato civico Sos Basilicata dice basta e, nonostante i proclami di Bardi che si esalta perché la Basilicata è tornata in Zona Gialla, chiede le immediate dimissioni dell’assessore regionale alla Sanità Rocco Luigi Leone e del suo direttore generale Ernesto Esposito. Oppure, in mancanza delle dimissioni volontarie, un atto di rimozione, emanato da Bardi, così come è stato fatto per rimuovere l’assessore alla Sanità della Lombardia. Oltre a questo, vista la gravità e l’eccezionalità della pandemia, il Comitato Sos Basilicata lancia un appello alla magistratura lucana, affinché, nei termini previsti dal proprio compito e ruolo istituzionale, valuti se ci sono i presupposti giuridici per verificare come la Regione Basilicata sta gestendo l’emergenza Covid sul piano delle procedure e del rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Inoltre, in attesa delle dimissioni dell’assessore alla Sanità e del suo direttore generale, o di un eventuale intervento autonomo della magistratura, Sos Basilicata comunica che ha dato mandato ad un gruppo di avvocati di sua fiducia per presentare un esposto alla Procura della Repubblica in cui vengono denunciate e documentate le ravvisate inadempienze giuridiche e costituzionali del presidente Bardi, della sua giunta e di altri organi preposti alla tutela della salute pubblica. Sos Basilicata ha deciso di chiedere l’intervento della magistratura dopo aver verificato che i numerosi appelli, i suggerimenti e le prese di posizione critici rivolti alla Regione Basilicata, dal mondo sanitario, politico, associativo e sociale lucano vengono puntualmente ignorati e nessun intervento migliorativo viene apportato. Tutto questo perché il Comitato civico Sos Basilicata ritiene che sia necessario prevenire e correggere gli errori oggi piuttosto che piangere i morti e individuare e punire i colpevoli domani. Situazione che si è verificata a Bergamo, dove prima sono stati contati i morti e solo oggi si stanno svolgendo le inchieste giudiziarie per individuare gli errori commessi e gli eventuali colpevoli".