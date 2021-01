Send by email

Un'ordinanza del presidente della regione Bardi conferma la decisione presa sette giorni fa

Nessun passo indietro, nonostante la conferma della zona gialla: come stabilito lo scorso 9 gennaio, nella giornata di ieri, con una nuova ordinanza sull'emergenza coronavirus, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha confermato fino al 31 gennaio 2021 la didattica a distanza al cento per cento per le scuole superiori della regione.

L'ultimo Dpcm prevede che nelle regioni gialle e arancioni, per le superiori, da lunedì 18 gennaio si torni in aula almeno al 50% della presenza, fatte salve ordinanze regionali, proprio come quella emanata oggi dalla Basilicata.