A febbraio in regione il ritorno in aula (almeno al 50%) delle scuole superiori

A pochi giorni dal ritorno in aula, almeno al 50 per cento, delle superiori, previsto per lunedì 1 febbraio, la Basilicata - zona gialla dallo scorso 11 gennaio - guarda allo screening della popolazione scolastica e registra una diminuzione delle persone ricoverate, mentre i contagi da covid-19 restano stabili. Brutte notizie, invece, riguardano la questione dei vaccini.

Il ritardo nella consegna delle nuove dosi costringerà anche la Regione Basilicata a far slittare l'avvio della seconda fase, quella che dovrà coinvolgere gli over 80. Per ora, grazie alla scorta del 30 per cento delle prime dosi consegnate, messa da parte nelle scorse settimane, si stanno portando a termine i richiami per i primi vaccinati.