"Ritorno al mio incarico con uno slancio più forte e con la volontà di risolvere le emergenze dei cittadini"

Dopo l’incontro dei consiglieri di maggioranza insieme alla Giunta l’assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo ha ritirato le dimissioni.

“La rinnovata fiducia espressa oggi da tutti gli esponenti politici della maggioranza al Presidente Bardi e all’intera Giunta, insieme al franco confronto che si è registrato – sottolinea Cupparo – rispondono alle esigenze di chiarezza e lealtà che avevo posto rimettendo l’incarico nelle mani del Presidente.

Ringrazio il Presidente Bardi che sin dal primo momento mi ha espresso fiducia e i consiglieri per gli attestati di stima che ho ricevuto e le riflessioni fatte che sono motivi sufficienti a rasserenare il clima politico ed istituzionale. Ringrazio i numerosi cittadini che in questi giorni mi hanno espresso parole di incoraggiamento che rappresentano per me la più genuina e diretta testimonianza di riconoscimento del lavoro finora svolto.

Ritorno pertanto al mio impegno, secondo l’incarico che mi è stato affidato, con uno slancio più forte con la volontà di risolvere le emergenze e le problematiche in atto e con lo spirito di servizio delle nostre comunità che mi ha ispirato dal primo giorno da assessore”.