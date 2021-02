Send by email

“Economia, ambiente e società: i tre pilastri dello sviluppo per la Basilicata”



Si terrà lunedì 8 febbraio a Matera la presentazione del documento di Cgil, Cisl e Uil Basilicata “Economia, ambiente e società: i tre pilastri dello sviluppo per la Basilicata” nato sulla scia della forte opposizione della società civile lucana all’ipotetica localizzazione del sito unico di scorie radioattive nel territorio regionale, cui anche le organizzazioni sindacali si sono opposte.

Il documento propone un’idea di territorio per la Basilicata e per i suoi abitanti in cui coesistono benessere sociale, tutela dell’ambiente e della salute e lavoro. L’appuntamento è alle ore 9.30 nella sala convegni della Camera di Commercio di Matera. Saranno presenti i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Basilicata e i segretari provinciali.