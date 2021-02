Domani ci sarà una conferenza stampa alla presenza dei dirigenti nazionali

Due consiglieri regionali della Basilicata passano al gruppo di Fratelli d'Italia: si tratta di Vincenzo Baldassarre e di Piergiorgio Quarto. Il primo, nelle elezioni del marzo 2019 - che segnarono la vittoria del candidato governatore del centrodestra, Vito Bardi - fu eletto con Idea, il secondo con la lista "Basilicata positiva-Bardi presidente".

Nel frattempo il coordinatore regionale Fratelli d’Italia Basilicata, Onorevole Salvatore Caiata, l’assessore regionale, Gianni Rosa, ed il capogruppo in consiglio Regionale, dott. Giovanni Vizziello, comunicano che lunedì 8 febbraio 2021 alle ore 11.30 presso l’agriturismo “torre spagnola” a Matera, si terrà una conferenza stampa alla presenza dei dirigenti nazionali on. Francesco Lollobrigida, on. Giovanni Donzelli, on. Edmondo Cirielli, on. Marcello Gemmato e tutta la dirigenza locale.