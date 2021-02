Con tre consiglieri Fratelli d’Italia diventa in Basilicata uno dei partiti più rappresentativi della coalizione

È stato reso ufficiale oggi a Matera il passaggio a Fratelli d’Italia per i consiglieri regionali Piergiorgio Quarto, ex consigliere di Basilicata Positiva-Bardi Presidente e Vincenzo Baldassarre, ex consigliere regionale Idea-Cambiamo. Dopo diverse voci di corridoio la conferenza stampa odierna, presso lo splendido agriturismo Torre Spagnola, ha ufficializzato una scelta che chiaramente cambia gli equilibri dell’intero Consiglio Regionale di Basilicata. Con tre consiglieri Fratelli d’Italia diventa in Basilicata uno dei partiti più rappresentativi della coalizione andando così a ridefinire anche gli schemi relativi alla presidenza del consiglio che dovrebbe essere rinnovata in autunno. Corposa la presenza dello stato maggiore del partito a Matera. Sono intervenuti innanzi alla stampa oltre al consigliere Quarto e Baldassarre, il coordinatore regionale on. Salvatore Caiata, l’assessore Gianni Rosa e il consigliere Giovanni Vizziello, oltre ai dirigenti nazionali e parlamentari Francesco Lollobrigida, Giovanni Donzelli, Edmondo Cirielli e Marcello Gemmato. Piergiorgio Quarto, oggi consigliere regionale di Fratelli d’Italia dichiara: “Questa scelta è frutto di un percorso di continuità, basata su due valori fondamentali: coerenza e continuità strettamente legati a tutti gli importanti progetti portati avanti fino ad oggi con il Presidente della Regione Basilicata. Fratelli d’Italia è un partito in cui mi rivedo completamente, negli ideali nei valori e nel protagonismo dato ai territori.

La decisione è arrivata dopo una riflessione molto lunga ma non di incertezza, una riflessione di responsabilità rispetto a quello che si deve fare e di come si deve fare. Sono convinto che l’entusiasmo che sento oggi con l’ingresso in Fratelli d’Italia è radicato nella mia realtà: sono un imprenditore agricolo che ha lavorato fondando la propria azienda negli ultimi 20 anni sul concetto di imprenditore di prossimità ed è questo elemento di prossimità a cui credo fortemente che mi unisce oggi a Fratelli d’Italia, un partito che mette al centro non la mediazione politica come si era abituati ad immaginarla un tempo ma come opportunità di servizio per il territorio, creando partiti, federazioni territoriali per i cittadini e le comunità per dar loro voce attraverso progetti nazionali prestigiosi, importanti, ratificanti, di valore che avvicini i giovani alla politica che guidati possono essere esempio per la nostra regione e per l’Italia. E ‘importantissimo avere un valido collegamento nazionale affinché i nostri territori non rimangano isolati, ancor più dopo l’opportunità avuta con Matera 2019 che ci ha dato l’importante possibilità di farci conoscere al mondo”. Vincenzo Baldassarre, oggi consigliere regionale di Fratelli d’Italia e Vicepresidente del Consiglio regionale dichiara: “Aderisco a Fratelli D’Italia, con coscienza e senza rimpianti. Lo faccio per continuare a dare in un ambito in cui riconosco i valori in cui credo, il mio contributo di idee, di professionalità, di serietà, finalizzato solo al cambiamento della Regione Basilicata, al suo miglioramento, al suo sviluppo, al suo progresso. Non finirò mai di ringraziare la comunità politica di idea/cambiamo, con la quale ho avuto la possibilità di essere candidato ed eletto in regione e soprattutto ringrazio i miei elettori e coloro che vorranno continuare a seguire il mio percorso, sempre fianco al fianco, mai indietro.

La vita molte volte ci pone difronte a delle scelte, anche in politica è così. La mia scelta di aderire a Fratelli d’Italia trova fondamento in due ragioni: una di carattere istituzionale e amministrativo, l’altra di carattere ideologico. Penso che il percorso avviato due anni fa in regione Basilicata, con la vittoria del centro destra, abbia necessità di trovare oggi nuovi equilibri nella coalizione di maggioranza, che possano determinare maggiore coesione, stabilità e forza per incidere nella manovra di governo e velocità di azione. Credo fortemente che in questi due anni si sia perso troppo tempo a cercare di ristabilire e riequilibrare rapporti di forza tra le componenti della coalizione. La compagine di maggioranza ha il dovere di compiere un passo in avanti sul percorso della maturazione che porta ad avere cultura di governo e al giusto ed equilibrato esercizio del potere. Il secondo motivo è di carattere prettamente ideologico e valoriale. Ho servito per 15 anni della mia vita la comunità alla quale appartengo. L’ho fatto da Sindaco, cercando sempre di non lasciare indietro nessuno, avendo sempre come punto cardinale da seguire la giustizia sociale, il rispetto del territorio, il bene della comunità che guidavo, e mai l’interesse personale. Credo fortemente che la libertà, la famiglia, la Patria intesa come Italia nel contesto di un’Europa dei popoli, siano ancora oggi valori non negoziabili. Per tutto questo, Fratelli d’Italia è la mia casa politica naturale. Inizia un percorso che spero di poter onorare e attraverso il quale apportare un valore aggiunto alla comunità politica di Fratelli d’Italia”. “Questa decisione nasce dal desiderio condiviso di rafforzare la Basilicata, da sempre caratterizzata dalla volontà di risolvere i problemi pratici mantenendo inalterati valori a noi comuni– ci dichiara il Deputato Francesco Lollobrigida di Fratelli d’Italia - la nostra visione parte dall’importanza di sostenere il Sud e in questo caso il Consiglio regionale del governatore Bardi. Se due consiglieri eletti in liste civiche trovano in un partito nazionale un riferimento importante credo sia evidentemente un bene che rafforza la maggioranza regionale– conclude Lollobrigida – Come ho già detto, la nostra casa non è per tutti ma è aperta a tutte le persone che pensano che Fratelli d’Italia possa essere un luogo di impegno, di volontà di rafforzamento dell’amministrazione regionale. Oggi tante persone guardano a Fratelli d’Italia con un’attenzione diversa rispetto al passato valorizzando la nostra coerenza e rendendosi conto dai fatti che abbiamo una parola sola, che abbiamo delle idee forti e che possiamo essere la soluzione per ridare speranza ai cittadini italiani”.

Silvia Silvestri