Un incontro fortemente voluto per riportare la Basilicata in Europa

Visita istituzionale dell’eurodeputato Massimo Casanova a Viggiano. Ad accoglierlo il Sindaco della cittadina della Val d’Agri, Amedeo Cicala insieme al Presidente del consiglio regionale di Basilicata, Carmine Cicala. Un incontro legato all’approfondimento di tempi europei, in particolare di quelli legati ai tanti bandi europei e i fondi, ad essi connessi, per permettere una crescita virtuosa di Viggiano e della Basilicata in generale. “Un incontro all’insegna delle progettualità – sottolinea Amedeo Cicala, sindaco di Viggiano – raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione – individuando termini e modalità per collegare i nostri piccoli centri e le nostre province all’ Europa”.

Sulla stessa frequenza, il presidente del consiglio reginale di Basilicata, Carmine Cicala: abbiamo parlato di progetti importanti e con essi dei fondi che arriveranno sui territori del meridione e, in particolare anche della Basilicata. Mi riferisco anche ai fondi della Next Generation Eu con una serie di interventi in vari settori produttivi legai ad obiettivi precisi”. Risorse che appaiono identificati in 47,5 miliardi per REACT-EU - fondo per la coesione; 5 miliardi per Orizzonte Europa; 5,6 per Invest EU - ambiente e salute; 7,5 miliardi per lo sviluppo rurale. Piena soddisfazione per Massimo Casanova e per la giornata istituzionale passata in Basilicata. “Il mio impegno sarò massimo – ha ribadito Massimo Casanova – soprattutto per una regione come la Basilicata che negli ultimi trent’anni è stato gestito male da una classe dirigente mai altezza della gestione amministrativa di questo bellissimo territorio.

La attenzione primaria sarà rivolta all’infrastrutturazione e al turismo. Su questi due punti mi batterò da subito”. Prima di lasciare la Val d’Agri il deputato europeo ha voluto incontrare alcuni degli allevatori del territorio, per farsi un’idea su come la Val d’Agri non sia solo petrolio, e ha concluso il suo tour visitando il Centro Oli dell’Eni, sempre accompagnato dal Sindaco Cicala e dal Presidente del Consiglio Regionale Carmine Cicala per sincerarsi del potenziale che il petrolio è per la Basilicata. “Riuscire– ha concluso Massimo Casanova – a essere lungimiranti per permettere alla Basilicata lo sviluppo che è stato promesso, questo l’obiettivo importante ed essenziale”.

Oreste Roberto Lanza