Doveroso sederci tutti intorno a un tavolo comune che possa attirare quanti hanno a cuore il nostro paese

Come Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle di Scanzano Jonico, abbiamo ritenuto opportuno avviare un processo di collaborazione e pianificazione comune in vista delle prossime elezioni amministrative. Tale appuntamento rappresenta un momento cruciale per le sorti e il destino del nostro comune: esso, infatti, potrà verosimilmente definire l’andamento del prossimo decennio prendendo le mosse da un punto di partenza alquanto critico, a causa della pandemia e dello scioglimento dell’amministrazione comunale di fine 2019. Per questo motivo, ci è sembrato urgente e doveroso sederci tutti intorno a un tavolo comune che possa attirare quanti hanno a cuore il futuro del nostro paese.

Si tratta di un laboratorio che non si chiude, anzi si presenta necessariamente aperto alle espressioni del mondo civile di Scanzano, nella consapevolezza che solo una sinergia ampia, nel nome della pluralità, possa traghettare il paese in questo passaggio non facile ma necessario. Vi è, infatti, la necessità urgente di ricostruire un tessuto socio-culturale e di ripensare Scanzano, di costruire una visione che possa rendere il nostro paese competitivo e soprattutto aperto alle grandi innovazioni che ci aspettano nel prossimo decennio, di rafforzarlo in ambito turistico, di proiettarlo ancora più in alto in ambito agricolo, di renderlo all’avanguardia in termini di tecnologia e di green economy, di presentarlo ospitale, sicuro e attento alle categorie più fragili. Pertanto, ribadiamo la nostra totale disponibilità al confronto e alla predisposizione di un progetto civico che possa trovare il sostegno della cittadinanza alle prossime elezioni amministrative e definire, così, il bene e il futuro di Scanzano. Lo dobbiamo al nostro paese!