Lavori che interesseranno un'area giochi attrezzata per ragazzi e riqualificazione del verde

Sono partiti da alcuni giorni a Senise i lavori di riqualificazione della villa comunale che interesseranno buona parte del polmone verde della cittadina sinnica. In realizzazione un'area giochi attrezzata per ragazzi che prevede una nave con gonfalone che sarà a disposizione di chi vuole trascorrere delle ore all'aria aperta divertendosi e giocando. "Abbiamo intenzione di creare una villa comunale funzionale - dichiara il sindaco Giuseppe Castronuovo - ed accessibile a tutti con giochi e viali pedonabili. E' un lavoro che darà sicuramente prestigio alla nostra cittadina che frequenta ormai assiduamente quella zona. Le polemiche non servono, ci vogliono i fatti e penso che consegnare alla nostra Senise una villa comunale funzionale non sia affatto una cattiva idea. La nostra intenzione è quella di offrire alle famiglie un servizio che sia soprattutto fonte di svago, divertimento ed accogliente e l’amministrazione comunale ha l’obiettivo di potenziarla migliorandone il decoro con spazi attrezzati.

Dopo i lavori compiuti nel mio secondo mandato, - conclude il sindaco Castronuovo - con il viale principale pavimentato ed illuminato, per una somma di circa 40mila euro, ci apprestiamo adesso a proseguire quello che è stato già realizzato". La somma disponibile per questo intervento, circa 180mila euro, proviene da un avanzo di bilancio comunale. Saranno realizzati anche dei vialetti pavimentati con dei muretti laterali da utilizzare come seduta. Inoltre dovrebbero essere impiantati anche alcuni alberi che andranno a sostituire alcuni secchi che verranno rimossi. Lavori che andranno avanti per un mese circa e che dovrebbero terminare entro la fine di marzo.

Claudio Sole