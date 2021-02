Il rinnovo dei mezzi adibiti al trasporto scolastico consentirà ai bambini di viaggiare in sicurezza

Due nuovi scuolabus sono entrati a far parte del parco automezzi del comune di Pisticci. I nuovi veicoli, oltre a rispettare le normative in materia di sicurezza e di riduzione delle emissioni inquinanti, essendo classificati Euro 6, permettono di rinnovare dopo circa 18 anni dall’acquisto dell’ultimo scuolabus, un parco mezzi ormai vetusto e poco efficiente. I due pullman, acquistati mediante un finanziamento ottenuto dalla Regione Basilicata, per un valore complessivo di 158.400 euro oltre IVA, hanno una capienza di 40 posti, oltre conducente ed accompagnatore, andranno a sostituire due dei 5 automezzi che vengono utilizzati per il trasporto dei circa 170 utenti del servizio, per un totale di circa 128.000 km percorsi ogni anno.

Con ulteriori fondi regionali, inoltre, nei prossimi mesi si procederà all'acquisto di un terzo scuolabus, in modo da garantire il rinnovo di più della metà dei mezzi di trasporto scolastico. Sui nuovi scuolabus troverete disegnato un arcobaleno, voluto fortemente quale simbolo di speranza per la fine della pandemia e il ritorno alla normalità. Per questo importante risultato raggiunto ringrazio il personale del Settore Amministrativo e Scuola del Comune di Pisticci e, in particolar modo, il dr. Rocco Melissa.