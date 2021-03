Fare subito zone rosse i comuni ad alto contagio eviterebbe di far diventare zona rossa tutta la regione

Condivido la lettera dei sindaci voluta fortemente da Rossana Musacchio Adorisio, sindaco di Maschito, e il pensiero del consigliere regionale Mario Polese, sulla necessità di approfondire le questioni della zona rossa in Basilicata! Anche per evitare che una cosa del genere possa riaccadere! Sono convinto che bisogna intervenire nei territori direttamente dove partono focolai, e soprattutto intervenire tempestivamente! Questa è la forma migliore per evitare il peggio. Stesso io, nel mese di novembre, mi resi protagonista di un’ordinanza nella mia comunità di Latronico per una chiusura totale, forzando anche le normative sulle competenze, ma fu l’unico modo per arrestare il contagio che ormai era fuori controllo!

All’inizio quell’atto non fu capito molto ma poi nei giorni seguenti tutti ne capirono la motivazione!Sarebbe opportuno che anche la regione Basilicata spesso potesse utilizzare come fa il Ministero la predisposizioni di atti per circoscrivere nei comuni le zone ad alto contagio! Come già aveva fatto anche in precedenza! Ci vorrebbe un monitoraggio attraverso il controllo di alcuni dati in base alla popolazione da far scattare zona rossa automaticamente nei confini comunali come accade per le regioni da parte del Ministero della Salute!