“Adottare tutte le misure di sostegno utili nei confronti dei 126 lavoratori interessati e i provvedimenti necessari per garantire il futuro del magazzino nel sito industriale di San Nicola di Melfi”. E’ questo il contenuto della mozione presentata oggi in Consiglio regionale, a firma dei consiglieri Roberto Cifarelli e Marcello Pittella sulla vertenza dei lavoratori ex Auchan, cessione della rete commerciale Auchan – Conad. La mozione impegna, altresì, il Presidente della Giunta e l’Assessore alle Politiche di Sviluppo “ad avviare, quanto prima, un tavolo tecnico di concertazione con i rappresentanti istituzionali Comunali e Regionali e le organizzazioni sindacali, al fine di avanzare proposte al tavolo di crisi ancora aperto presse il Ministero dello Sviluppo Economico”.

“Sulla vicenda - continuano i consiglieri del Partito democratico - si sono pronunciati più volte anche i Sindaci di Lavello e Melfi che, in qualità di rappresentanti istituzionali delle comunità di appartenenza della maggior parte dei lavoratori, hanno chiesto alle Istituzioni regionali di mettere in campo tutti gli sforzi necessari a tutela dei propri concittadini”. “Siamo rammaricati dalla mancata volontà della maggioranza di centrodestra per non aver voluto approvare con immediatezza la mozione, ma ci aspettiamo – conclude il capogruppo Pd Roberto Cifarelli – che il presidente Bardi ed ancor di più l’assessore Cupparo, si mobilitino con urgenza e tempestività nella direzione indicata dalla mozione”.