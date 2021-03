Lavoro costante da parte dell'assessore regionale alle Attività produttive sulla delicata questione

"Meno male che sulla vertenza dei lavoratori ex Auchan ci hanno pensato i consiglieri Roberto Cifarelli e Marcello Pittella. Come sanno lavoratori, sindacati e sindaci di Melfi e Lavello, ma evidentemente non Cifarelli e Pittella, il mio impegno sulla complessa vicenda che riguarda la cessione della rete commerciale Auchan - Conad risale a giugno 2020, con sei incontri in totale sino alla richiesta del 18 dicembre 2020 di un tavolo istituzionale al Mise. Piuttosto ringrazio il Prefetto di Potenza Vardè che insieme ai sindacati e ai sindaci ha condiviso la richiesta del tavolo facendosi interprete della sollecitazione al Mise.

Tutte le questioni contenute nella mozione dei consiglieri del Pd - che dimostrano anche in questa occasione di arrivare in ritardo - sono state già sostenute negli incontri. Se invece di fare propaganda vogliono dare un contributo per la soluzione della vertenza e quindi per il futuro dei 126 lavoratori interessati, Cifarelli e Pittella farebbero meglio a seguire con più attenzione l'evoluzione e a sostenere il nostro sforzo". È quanto ha dichiarato l'assessore regionale alle Attività produttive Francesco Cupparo.