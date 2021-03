Send by email

“L’industria del turismo rappresenta il 14% del Pil nazionale"

“Esprimo apprezzamento per la prima uscita al Sud del neoministro del Turismo, Massimo Garavaglia. Intervenendo agli stati generali di settore a Sorrento, ha parlato della necessità che il Paese, anche attraverso i fondi europei e quelli del recovery fund, investa sulle potenzialità del meridione d’Italia”. Lo dice, in una nota, il senatore e capo del Dipartimento per il Mezzogiorno della Lega, Pasquale Pepe.

“L’industria del turismo – continua Pepe – rappresenta il 14% del Pil nazionale. Dobbiamo iniziare dalla valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e culturale per uscire al più presto dal pantano della crisi economica i cui siamo piombati. Bisognerà affrontare anche sotto questo profilo la lotta alla pandemia, affinché si possa rilanciare il comparto, pur attuando le misure di lotta al Covid-19 e tutelando la salute dei cittadini”.