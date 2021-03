Un voucher di 100€ da spendere presso gli esercizi commerciali di Rotonda che hanno aderito all’iniziativa

Anche quest’anno il Comune di Rotonda, ha messo in campo l’iniziativa “Kit Bebè” regalandoalle famiglie un vero e proprio kit di benvenuto a tutti i nuovi nati nel Borgo del Pollino. Lo scorso anno sono stati 15 i nuovi arrivati, di cui 8 maschi e 7 femmine. Quest’anno sono già nati 4 bebè, 2 maschi e due femmine. Naturalmente come lo scorso anno, non è un supporto alle famiglie ma un benvenuto da parte dell’Amministrazione Comunale.

All’interno del Kit Bebè, un voucher di 100 euro, diviso in tagli da 10 euro da spendere presso gli esercizi commerciali di Rotonda che hanno aderito all’iniziativa e quest’anno si è aggiunta un’altra attività commerciale, il libro del “Piccolo Principe”, ricordo dell’amministrazione nei confronti dei neonati rotondesi, gadget, opuscoli informativi per i genitori e piccole calze fatte a mano dalle donne dell’Associazione Culturale “ I Ritunnari. «Un modo bello e utile per dare il benvenuto ai nuovi nati - afferma l’assessore alla cultura e turismo, Donatella Franzese, un gesto semplice per far sentire la propria vicinanza ai nuovi rotondesi, per affrontare piccoli problemi della quotidianità”. “Affrontare e risolvere tutti insieme i problemi dei cittadini è uno dei compiti dell’amministrazione, a maggior ragione in un momento così delicato della nostra storia, ha sottolineato il sindaco Rocco Bruno”. “Festeggiamo anche col 2021, i nuovi cittadini di Rotonda. Alle famiglie che si preparano ad affrontare una nuova fase della vita bella ed impegnativa noi diciamo “ci siamo”.

Un grazie particolare, hanno sottolineato il sindaco Rocco Bruno e l’assessore, Donatella Franzese, “ va alle attività commerciali che anche quest’anno, nonostante la crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria, non hanno fatto mancare il loro appoggio. L’unico rammarico e non aver potuto fare una cerimonia di consegna, almeno per i primi nati, a causa proprio della pandemia ma, che nei prossimi giorni sarà cura dell’Amministrazione Comunale, consegnare il “Kit”. La grafica sul pacco, che potrà essere utilizzato per custodire i ricordi dei neo bebè, è stata realizzata dall’assessore Stefano Di Iacovoe rappresenta la “speranza” … una cicogna che vola sui tetti di Rotonda .