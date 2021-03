Viggiano primo comune costituitosi parte civile nella vicenda

ENI condannata per traffico illecito di rifiuti. La decisione è del Tribunale di Potenza nell'ambito del processo sulle estrazioni petrolifere in Basilicata. I giudici di prime cure hanno condannato l’ENI a pagare una sanzione amministrativa di 700mila euro con la confisca di 44,2 milioni di euro, a cui vanno sottratti i costi che la società aveva già sostenuto per l’adeguamento degli impianti sequestrati. Assoluzione parziale per l'ipotesi di reato di falsità ideologica in atto pubblico. Condanne per ben sette persone, sei tra ex manager e dipendenti Eni, e un ex dipendente della Regione Basilicata, con pene comprese tra un anno e quattro mesi e due anni di reclusione, e all’interdizione di un anno dai pubblici uffici (pena sospesa) per attività organizzata per il traffico di rifiuti, assolvendo 27 imputati. A luglio 2020 il pubblico Ministero Laura Triassi, ora Procuratore capo a Nola, che dal 2016 ha seguito l'inchiesta sulle estrazioni petrolifere in Basilicata, nella sua requisitoria di ben otto ore e due udienze, aveva chiesto al collegio penale, presieduto da Rosario Baglioni, ben 112 anni di reclusione, oltre 2 milioni e mezzo di sanzioni amministrative; sotto il profilo economico, la confisca per equivalente degli illeciti profitti ottenuti con lo smaltimento irregolare di acque di strato con la reiniezione (tra i 44 e i 114 milioni di euro) e il trattamento in impianti non autorizzati (tra i 10 e i 37 milioni di euro).

Una circostanza datata 2016 quando iniziò l’inchiesta che portò al sequestro, durato circa quattro mesi, del Centro Olio di Viggiano, in provincia di Potenza: l'accusa riguardava lo smaltimento dei rifiuti prodotti dallo stesso Centro Olio. Vi fu anche uno strascico politico dovuto alle dimissioni dell'allora ministro allo Sviluppo Economico, Federica Guidi, per il coinvolgimento dell'ex compagno, Gianluca Gemelli, posizione poi archiviata. “Un segnale importante per tutela ambiente la condanna dell'Eni per il traffico illecito di rifiuti. Bisogna tutelare la libertà di impresa, ma è necessaria che questa si svolga nel rispetto delle norme e nella tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente". Così di primo acchito il Pm Laura Triassi. L’ENI non condivide il riconoscimento di responsabilità per la grave ipotesi di reato di traffico illecito di rifiuti. In una nota la compagnia scrive: si resta convinta che l'operato del Cova (il Centro Olio di Viggiano) e dei propri dipendenti sia stato svolto nell'assoluto rispetto della normativa vigente".



A Viggiano i cittadini, in particolare il Sindaco Amedeo Cicale furono partecipi, in quell’epoca, di questa brutta storia. “Partecipai a questa vicenda – esordisce Amedeo Cicala, sindaco di Viggiano – ma, soprattutto, fummo i primi, visto che la struttura è ospitata sul territorio di Viggiano, a costituirci parte civile nel processo penale. Una presenza probabilmente storica in un processo ambientale, per tutelare gli interessi pubblici e comunitari del territorio”.

Oggi al netto di questa sentenza qual è il suo pensiero? “C’è una soddisfazione – continua Amedeo Cicala - per una giustizia che è andata avanti; d’altra un po’ di tristezza da un provvedimento che conferma che il traffico di rifiuti vi è stato. In ogni caso la nostra costituzione di parte civile non era sbagliata perché ha evidenziato il notevole danno subito dal nostro territorio per una cattiva condotta di alcuni.



Una sentenza che mette in luce come la politica del passato abbiamo fatto poco per gestire in sicurezza questo impianto. Cosa sta facendo oggi la politica o cosa dovrebbe fare ancora? “La politica attuale – sottolinea Amedeo Cicale- sta facendo molto, ma tantissimo vi è da fare. Nel passato, ci sono state delle mancanze; molto spesso ha tradito quelle che erano le aspettative, in particolare, di quelle comunità che ruotano intorno al centro Oli. Per essere chiari, ci sono state situazioni che non hanno funzionato e che addirittura si pensava di nascondere. Oggi, invece, il clima è cambiato e chi rappresenta le istituzioni, con fermezza, interviene senza preconcetti nei confronti di nessuno. Questo perché viene prima la tutela dei propri cittadini e dell’ambiente circostante”.

Dopo questa sentenza che appare storica per la Basilicata, qual è il primo passo che la Regione Basilicata, quindi il presidente Vito Bardi dovrebbe fare? “Una cosa molto semplice – conclude Amedeo Cicala –che chiedo da anni come cittadino ma anche come sindaco: una sede distaccata dell’Arpab sul territorio di Viggiano. Cosi verrebbe rafforzato il controllo pubblico nei confronti del centro Oli con un servizio di sicurezza presente H24”.

Oreste Roberto Lanza