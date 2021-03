L'assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo ha convocato il tavolo tecnico in videoconferenza

Facendo seguito all'incontro che si è tenuto il 24 febbraio scorso presso la Prefettura di Potenza sulla vertenza ex Auchan l'assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo ha convocato il tavolo tecnico in videoconferenza per il 17 marzo prossimo. L'assessore ribadisce "l'impegno a seguire la complessa vicenda che riguarda la cessione della rete logistica Auchan, con un gruppo di imprese (capo fila Conad) che dal piano di riorganizzazione hanno escluso il centro logistico di Melfi", ricordando che "sinora si sono tenuti sei incontri in totale sino alla richiesta, che risale al 18 dicembre 2020, di un tavolo istituzionale al Mise".

"Resta di fatto necessario un intervento del Mise - sottolinea Cupparo - per la soluzione della vertenza che ha risvolti di carattere generale e garantire il futuro dei 126 lavoratori interessati. Ma, in sinergia con il Prefetto di Potenza Vardè che ha mostrato grande interesse e in collaborazione con sindacati e sindaci - afferma Cupparo - continuiamo a fare tutto quanto è possibile per accelerare una soluzione".