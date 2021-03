L'assessore Fanelli: "Guardare al futuro dell'agricoltura con ottimismo"

Si è tenuto oggi, in streaming, il secondo incontro del tavolo di Partenariato (PSR 2014-2020) con l'obiettivo di definire le strategie e le attività della programmazione comunitaria relativa al periodo di transizione Feasr 2021-2022, e di condividerne le linee con gli attori istituzionali e sociali del sistema agricolo. Ad aprire il tavolo il Dirigente Generale del Dipartimento politiche agricole e forestali Donato Del Corso che salutando i presenti e introducendo i temi della discussione, ha sottolineato come la fase transitoria di due anni "obblighi la regione a effettuare una programmazione più limitata rispetto alla prospettiva di sette anni". "Tuttavia - ha continuato l'assessore Francesco Fanelli - alla luce dei recenti dati sull'export che vedono il settore dell'agroalimentare lucano tenere le quote di mercato con incremento, occorre guardare al futuro con positività, grazie anche alle risorse integrative derivanti dal Next Generation, fortemente voluto dall'Ue per far fronte alla difficile fase pandemica che stiamo attraversando. Risorse aggiuntive che - ha sottolineato Fanelli - vanno utilizzate in modo mirato e puntuale e pertanto con l'assunzione di scelte condivise, esigenza che rende ancora più importante il ruolo del tavolo di partenariato".

L'assessore ha quindi riportato quanto in discussione a livello nazionale in merito alle modalità e ai criteri della ripartizione delle risorse aggiuntive. "Alcune regioni - ha sottolineato Fanelli - vorrebbero modificare i criteri penalizzando fortemente alcune aree del Paese, in particolare quelle del Sud. Nella conferenza Stato Regioni svoltasi ieri la Basilicata, insieme alle regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Umbria, ha invece sottolineato la necessità di mantenere gli stessi criteri di ripartizione della precedente programmazione". L'autorità di gestione del Psr 2014-2020, Vittorio Restaino, ha quindi presentato le diverse proposte avanzate nelle ultime settimane dagli attori del tavolo con i relativi esiti, ricordando le quattro priorità strategiche del Psr Basilicata 2014-2020: Innovazione, Sostenibilità ambientale, Competitività e filiera, Governance territoriale. "Il Feasr, negli anni 2021-2022, avrà una dotazione complessiva di circa 154 milioni di euro, di cui 118 milioni derivanti dal Feasr ordinario e circa 36 milioni derivanti dal Feasr Next Generation Ue.

Con gli attori del partenariato economico e sociale oggi, dopo aver condiviso una strategia, definiamo le attività e le azioni specifiche con cui la stessa strategia prenderà corpo. Le risorse aggiuntive derivanti dal Next Generation Ue andranno ad allocarsi su linee particolari come l'agroambiente, il sostegno alle filiere corte, ai mercati locali, agli investimenti per favorire l'accesso delle nuove generazioni al sistema agricolo. Un processo che tiene conto di risorse nuove, ma da utilizzare alla luce delle regole della vigente programmazione". Le conclusioni sono state affidate all'assessore Fanelli: "Abbiamo obiettivi che vogliamo raggiungere in termini di innovazione, di sostenibilità ambientale, di competitività di filiere. Obiettivi che vogliamo e dobbiamo perseguire attraverso un percorso di condivisione che ci deve vedere tutti impegnati. Oggi, nel ringraziare tutti i partecipanti per la straordinaria qualità delle proposte pervenute vorrei lanciare un messaggio, quello di guardare con ottimismo al futuro. Proprio stamani sono arrivati i dati relativi all'export della Basilicata. Tutta la filiera agricola e alimentare sta crescendo con numeri molto incoraggianti. Dal canto nostro stiamo mettendo in campo misure idonee a supporto del sistema agricolo e che gli imprenditori dovranno saper cogliere per dare ancora più valore a questo comparto strategico del sistema produttivo lucano".