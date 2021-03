Dalla mezzanotte di domani martedì 16 marzo scatterà la zona arancione in regione

"Così come stanno adesso le cose, con numerosi casi di Coronavirus, è nostra intenzione non riaprire le scuole". Sono queste le prime parole del sindaco di Senise, Giuseppe Castronuovo, che raggiunto telefonicamente si è espresso sulla questione della riapertura o meno delle scuole nella cittadina sinnica. "Nella giornata di ieri mi sono sentito anche con il sindaco di Francavilla sul Sinni, vista la delicata situazione che stanno affrontando anche lì, essendo un comune confinante e con diversi studenti che frequentano le nostre classi.

Dalla mezzanotte di domani scatterà la zona arancione in regione e aspettiamo decisioni in merito anche dal presidente della giunta regionale. Domattina poi ci sarà uno screening che vede coinvolti gli studenti delle scuole dell'infanzia, elementari e medie, del nostro comune, ed in base ai risultati valuteremo anche meglio la cosa. Domani - conclude il primo cittadino di Senise - decideremo il da farsi". Insomma sembra chiara l'intenzione di non riaprire le scuole dalla giornata di martedì, ma è ovvio che mancano ancora 24 ore per avere il quadro completo della situazione.

Claudio Sole