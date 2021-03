"Il mio invito è di seguire le regole più semplici, come il corretto uso della mascherina"

“Nel primo giorno di ‘zona arancione’ il mio pensiero è rivolto alle nostre imprese e ai nostri commercianti, che stanno avendo ripercussioni economiche notevoli. Il mio invito è di “comprare lucano” per aiutare il nostro territorio. La mia preoccupazione è ovviamente di natura sanitaria, a causa dell’esplosione della ‘variante inglese’ anche nella nostra regione e per il blocco ai vaccini Astrazeneca. Per tali motivi, ho dovuto chiudere tutte le scuole. E questo mi dispiace molto, perché la scuola e la cultura sono le cose più importanti per la formazione dei giovani lucani.

Il mio pensiero va a loro e alle loro mamme, ma stiamo lavorando tutti per tornare presto alla normalità. Da un anno viviamo la pandemia, che ha travolto tutto il mondo. L’unica soluzione si chiama vaccino e sto lavorando per garantire quanto prima una dose a tutti. Il piano vaccinazioni è già pronto. A breve toccherà alle categorie più deboli e più fragili, dopo gli over 80. Il mio invito è di seguire le regole più semplici, come il corretto uso della mascherina”. Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.