Bene la scelta di destinare 600 milioni alle Zone economiche speciali

"La svolta del ministro per il Sud, Mara Carfagna, nella programmazione dei fondi destinati al Mezzogiorno, già presentata al presidente Bardi in occasione del recente incontro a Roma, comincia ad attuarsi. Bene la scelta di destinare 600 milioni alle Zone economiche speciali (Zes), da concentrare in programmi per opere infrastrutturali, di urbanizzazione primaria e di connessione alla rete stradale e ferroviaria che rendano possibile la trasformazione di prodotti finiti e semilavorati direttamente nelle aree Zes e negli ambiti territoriali circostanti".

E' quanto sostiene l'assessore regionale alle Attività produttive, Francesco Cupparo, aggiungendo che "anche l'individuazione del Recovery Fund come priorità, attraverso la destinazione di maggiori risorse rispetto al precedente Programma del governo Conte che abbiamo contestato insieme alle altre Regioni del Sud, con l'obiettivo sostenuto dal ministro, di "accelerare" sui Lep (livelli essenziali di prestazioni) per garantire prestazioni in egual misura a Nord e a Sud, ci trova in stretta sintonia". L'assessore riferisce inoltre che "in sede di Comitato di indirizzo della Zes Jonica (Puglia-Basilicata) insieme al collega della giunta pugliese Delle Noci, al neocommissario Zes Gianpiero Marchesi e all'Autorità Portuale di Taranto si continua con periodicità a monitorare la situazione.

La svolta del ministro Carfagna - aggiunge - insieme ai primi finanziamenti prevede una riforma dell'attuale normativa in modo da snellire principalmente gli aspetti burocratici che hanno impedito l'avvio dei programmi di nuove localizzazioni industriali nell'area appulo-lucana. Su questo il ministro troverà il pieno sostegno della giunta lucana condividendo il percorso imboccato per una programmazione densa di risorse e articolata mai realizzata in precedenza e in questa sta la sfida da vincere per il Sud".