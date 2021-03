"Sto sollecitando tutti gli uffici competenti per vaccinare con la prima dose Pfizer tutti i lucani Over 80"

"La decisione di EMA su Astrazeneca è positiva, dona serenità alla popolazione e ci conforta nella programmazione della campagna vaccinale. Dalla prossima settimana daremo nuovo slancio alla vaccinazione degli over 80 mentre per le altre categorie si potrà fare la prenotazione sul portale di Poste. Sto sollecitando tutti gli uffici competenti per vaccinare con la prima dose Pfizer tutti i lucani Over 80, in tutti i Comuni, di concerto con il Gen.

Figliuolo che ho appena sentito, e che mi ha garantito la copertura per la seconda dose per gli Over 80. A breve daremo tutte le informazioni sulla nuova strategia vaccinale". Lo afferma il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, che oggi ha visitato il centro vaccinazioni di Potenza.