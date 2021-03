"L’Amministrazione comunale non tutela i singoli cittadini ma l’intera comunità che amministra"

Il Circolo Pd Roccanova vuole dare corretta informazione sul contenuto della delibera di giunta -n.11, del 15.03.2021 - sfatando il mito dei 7 lavoratori lasciati senza sussidio e dei licenziamenti messi in atto dal Comune di Roccanova. La Giunta comunale ha semplicemente deliberato una rinuncia alla gestione dei progetti, chiedendo l ‘eventuale collocazione dei beneficiari presso altri Enti. Nessuno scandalo, si legga e si comprenda. La politica è fatta di azioni, scelte, prese di posizione ben ponderate, non sempre popolari ma coerenti ed in linea con il proprio pensiero. L’Amministrazione comunale non tutela i singoli cittadini ma l’intera comunità che amministra, con mandato dei cittadini stessi, chi fa credere il contrario sta solo facendo l‘ennesimo tentativo di strumentalizzazione e distorsione della realtà dei fatti.

Sempre per coerenza, si vuole ricordare che chi oggi elogia l’ottimo operato dei lavoratori in questione, un anno fa nel comunicato del 25.04.2020 non esitava a segnalare il disservizio (pulizia strade) con tanto di foto allegate, sottolineando che "per attuare un servizio efficace ed efficiente il Comune non può affidarsi ad operatori precari quali sono i soggetti beneficiari del Reddito Minimo" e nella stessa nota invitava "l'Amministrazione a rivedere il servizio di spazzamento mediante l'utilizzo di personale comunale o affidamento a ditta esterna". Il circolo Pd di Roccanova esprime vicinanza alla giunta tutta e vuole fornire una corretta informazione dell’operato svolto dagli amministratori per il bene e l’interesse della comunità tutta, affinchè non si possa distorcere la realtà dei fatti a solo scopo denigratorio e per mero interesse personale scatenando solo odio e rancore all’interno di un piccolo paese.

Il Segretario

Anna Maria Ciancia