Tataranno: “Un progetto politico coltivato in silenzio alle mie spalle e alle spalle di tutti i cittadini”

Nove consiglieri comunali del gruppo civico Bernalda-Metaponto, Eliana Acito, Domenico Calabrese, Donato Dimonte, Nicola Grieco, Barbara Carmela Lombardi e Saverio Sarubbo e i consiglieri comunali del PD Enza Bonelli, Antonella Marinaro e Francesco Lovecchio, si dimettono e aprono una grave crisi politica nella citta materana di Bernalda provocando la decadenza del sindaco Domenico Tataranno. Un fulmine a ciel sereno. Cosa si nascondeva negli anfratti politici di questa ridente città situata nella parte meridionale della provincia di Matera, al confine con la parte nord-occidentale della provincia di Taranto.

Il segretario del Partito Democratico della città, Enzo Piccini dichiara in una nota: "Essendo venute meno, irrimediabilmente, le condizioni per continuare ad espletare il mandato elettorale a causa delle scelte operate dal sindaco, che ha ignorato ogni singola istanza della sua maggioranza finalizzate a chiudere la crisi politica e amministrative generatasi, abbiamo rassegnato le dimissioni da consiglieri comunali del gruppo Partito Democratico”. Ma il sindaco Tataranno non la pensa cosi: “un progetto politico coltivato in silenzio alle mie spalle e alle spalle di tutti i cittadini. I presunti civici hanno buttato via la maschera dimostrando di appartenere alla peggiore sinistra possibile, quella che ha depredato per 25 anni Bernalda e la Basilicata intera”. Per la sinistra pare essere un dittatore, per molti un sindaco diverso dal solito, per altri ancora un sindaco per la citta. qual è la sua vera immagine? “Bisognerebbe chiederlo ai cittadini – precisa Domenico Raffaele Tataranno, il PD farebbe bene a tacere e a provare vergogna per l’ennesimo commissariamento che regala alla nostra città. Fino all’ultimo secondo ho dato tutto me stesso per servire la mia gente, per me questo significa avere vinto ed essere un vincente”.

Una spaccatura in maggioranza probabilmente per l’adesione al centrodestra, alla lega in particolare? “É stato solo un pretesto – è caustico Domenico Raffaele Tataranno - alla Lega avevo chiarito il progetto politico che stavo portando avanti e mai nessuno di loro ha chiesto di entrarci. Ho apprezzato molto il silenzio del partito nel pieno della crisi, hanno avuto profondo rispetto di me. Sono stati rispettosi e tolleranti come pochi partiti avrebbero fatto. La colpa non è della lega, la colpa è l’arrivismo di certi consiglieri che pur di sopravanzare hanno utilizzato il primo pretesto utile. È la storia di Bernalda, l’amico uccide l’amico e ne perde la città” Da domani qual è il suo intendimento, quali saranno le azioni che metterà in campo. “Amo questa comunità - conclude Domenico Raffaele Tataranno -più di qualsiasi altra cosa e rimarrà sempre al centro dei miei pensieri sempre. Torno al mio lavoro di medico a tempo pieno. È un modo, un po’ come il sindaco, di servire la propria comunità”. Ma l’impegno politico per il dottore Domenico Raffaele Tataranno non finisce qui; la sensazione è molto forte e l’amore per la sua città di più per non rimettersi in gioco ma alla luce del sole come nel suo stile.

Oreste Roberto Lanza