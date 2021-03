Diffida notificata oggi dagli uffici regionali, disposta anche la sospensione immediata dell'attività

La Regione Basilicata, con un provvedimento di diffida notificato oggi alla Total, ha disposto la sospensione immediata dell'attività del Centro Olio Tempa Rossa, richiedendo alla società l'anticipazione della fermata generale programmata per aprile 2021.

Il provvedimento è stato emesso a seguito degli eventi anomali verificatisi negli ultimi giorni e successivi alle riunioni del 3 e 5 marzo scorsi tra la Regione e la compagnia petrolifera. La messa in esercizio definitiva del Centro Olio è avvenuta nello scorso mese di dicembre. Il 6 marzo la Regione ha chiesto e poi concordato con la Total, e con le altre compagnie della concessione "Gorgoglione", Shell e Mitsui, una "fermata generale' dell'impianto per un'attività manutentiva sostanziale", successiva a uno studio sugli interventi da realizzare per la messa in sicurezza dell'impianto.