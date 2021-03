Il Sindaco Setaro: “Il progetto prenderà vita quando la comunità avrà acquisito la giusta consapevolezza”

La domanda è: il forno crematorio si fa a Muro Lucano, comune in provincia di Potenza?. Certo al momento un nascente comitato cittadino, che si oppone sull’ipotesi di realizzare un impianto finalizzato alla cremazione delle salme nel locale cimitero. Il comitato contesta la delibera del consiglio comunale per questioni legate all’impatto ambientale e alla possibilità di sconfinamento di organizzazioni malavitose che operano nel settore. Il comitato sembra deciso ad andare fino in fondo e chiede alle istituzioni regionali: “di bloccare la costruzione dei forni crematori in Basilicata così come ha fatto la regione Campania, dove è stata sempre molta attiva la società Edil Vispin che gestisce un forno crematorio a Domicella in provincia di Avellino”. Il sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro non ci sta e chiarisce: “credo che il comitato non abbia ben compreso i passaggi che sono stati fatti dalla mia amministrazione o probabilmente ha qualche tipo di convenienza a non volerli capire. Allo stato attuale, non esiste alcun atto che dia vita al progetto proposto se non un passaggio in giunta per la sola acquisizione dello stesso e una modifica del piano triennale delle opere pubbliche portata in consiglio con la sola finalità di avviare una discussione nel merito”. Il comitato, però, pone anche l’attenzione sulle questioni ambientali.

“Le questioni ambientali – sottolinea Giovanni Setaro - raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione – va fatta ancora una precisazione: tutto ciò che realizza l’uomo inquina, non per questo camminiamo ancora con i muli; la normativa Italiana è molto stringente e le tecnologie offrono le massime garanzie. Uno dei documenti scientifici più autorevoli, dell’Università di Udine, dice che “un tempio crematorio inquina come la caldaia di un condominio”. Prima di procedere con un progetto del genere, sarà comunque necessario avere le autorizzazioni e quindi le garanzie dell’ASP e dell’ARPAB. Spostare la discussione su strane teorie che vedono coinvolte eventuali organizzazioni malavitose è la testimonianza certificata di quanto si voglia strumentalizzare un tema che invece andrebbe affrontato seriamente. Più volte ho invitato informalmente alcuni dei rappresentanti ad un confronto, ma non mi pare di aver avuto risposte. Parlare di Mafia con superficialità è grave e credo che il comitato debba dare delle spiegazioni”.

In ogni caso il comitato dice che c'è stata una mancanza di una discussione pubblica. “Il punto vero - aggiunge Giovanni Setaro - è che il comitato ha evitato di avviare una discussione costruttiva, preferendo uscire in maniera maldestra sui giornali. È ovvio che non è possibile di questi tempi organizzare incontri pubblici ma, con la mia Amministrazione abbiamo incontrato vari gruppi di cittadini tramite call digitali, in alcuni casi anche in aula consiliare organizzando piccoli gruppi per cercare di acquisire feedback. Le valutazioni vanno a rilento, proprio perché è difficile in questo momento di emergenza sanitaria trasferire le giuste informazioni. Non abbiamo fretta e fino a quando non avremo contezza della volontà della comunità, non verrà presa nessuna decisione. Il progetto prenderà vita quando la comunità avrà acquisito la giusta consapevolezza ma, di questo ne discuteremo solo quando e se i tempi saranno maturi”. Un investimento, su un’opera, quando sarà, previsto da parte dell’impresa privata di circa 4 milioni di euro.

Oreste Roberto Lanza