Completare l’iter con la costruzione della sala radiologica per ospitare la RM a basso campo settorial

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione proposta dal consigliere Massimo Zullino (Lega) in materia di sanità. Con il documento il Consiglio regionale impegna il Presidente e la Giunta regionale “a dare indirizzo agli Uffici regionali preposti, nella particolarità di specie al dipartimento Politiche della Persona – Ufficio Risorse Finanziarie -, affinché completi l’iter procedurale con la presa d’atto della delibera del Direttore dell’Asp n. 2020/00521del 25.09.2020, affinché venga sdoganato e trovi concretezza il suo oggetto, ovvero la costruzione di una nuova sala radiologica nel Presidio Ospedaliero di Lauria atta ad ospitare la RM a basso campo settoriale (Artroscan), peraltro già ammessa a finanziamento dalla Regione Basilicata con D.G.R. 55 del 24 gennaio 2019 per un importo pari ad € 256.000,00”. Con la mozione si dà “mandato al dipartimento Politiche della Persona di predisporre un documento programmatico regionale annuale e triennale – da sottoporre al Consiglio regionale – per i grandi investimenti tecnologici nelle Aziende Sanitarie Pubbliche”.

"Da più di un anno ho combattuto per ottenere questo risultato - dichiara Francesco Osnato, Consigliere comunale e Capogruppo della lista Tradizione e Innovazione del Comune di Lauria, nonchè Presidente Commissione Speciale Sanità - che, dopo tanta burocrazia, tante difficoltà, non da ultimo il Covid, tante trasferte e colloqui alla Regione Basilicata con l'Assessore alla Sanità Leone, l'Audizione in Commissione Sanità presieduta dal Consigliere della Lega Zullino - il quale ringrazio anche per aver puntualizzato la completezza espositiva e documentale da me prodotta sull'argomento - finalmente è stato votato favorevolmente all'unanimità dai Consiglieri presenti l'indirizzo volto alla presa d'atto da parte dell'Ufficio regionale, finalizzato a dotare la risonanza magnetica al nostro Ospedale.



Ultimo passaggio a completamento dell'iter, sarà la firma del Dirigente Dott. Esposito che seguirò da vicino, grazie al quale l'ASP darà il via al progetto dormiente da diversi anni nel cassetto. Ringrazio la Commissione Comunale Speciale sulla Sanità di Lauria per aver riposto fiducia nella mia persona, nominandomi Presidente della stessa, nonostante non mi abbia supportato ed assistito nel percorso ad eccezione del Commissario Consigliere comunale Raffaele Ielpo, il quale mi è stato vicino e mi ha confortato nel conseguire il risultato. Infine, ringrazio il Gruppo Lega del Consiglio Regionale, l'assessore alla Sanità Leone, il firmatario della Mozione Consigliere Zullino e l'intero Consiglio regionale di Basilicata, maggioranza e minoranza, per aver esaudito la mia richiesta finalizzata a potenziare la Sanità Pubblica dell'area sud di Basilicata".