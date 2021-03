L'argomento riguarda anche le cartelle esattoriali del consorzio di prossima notifica

Riceviamo e pubblichiamo una lettera dell'imprenditore agricolo del metapontino Giuseppe Corrado, che da anni si batte ormai nel mondo dell'agricoltura per delle giuste cause a favore di un settore che spesso viene dimenticato e messo da parte.

"Esimio assessore Francesco Fanelli credo nella sua onestà intellettuale e buona fede: Il bando sotto cosi citato,(sostegno Covid aziende) non è chiaro abbastanza nel senso che viene finanziato dalla Ue, in tutta Italia, le regioni curano l'istruttoria/erogano e rendicontano alla Ue, poi il predetto bando esclude chi ha beneficiato del precedente, la Ue ha messo sul piatto circa 11 Mln di cui circa 3,5 sono in fase di liquidazione, ora verosimile si cerca di spendere gli avanzi, ma la mia domanda è: la Regione Basilicata cosa mette del suo bilancio nel settore primario dell'agricoltura? Io avrei da suggerire, se permette, alcune storiche soluzioni adottate negli ultimi 40 anni che a parte delle stanche e smemorate Sindacali Agricole forse non gliele hanno ancora suggerite, che in qualche modo sarebbe anche la battaglia politica che sta facendo il suo leader #Salvini sulle cartelle esattoriali (abbattimento cartelle), bene credo che le cartelle pregresse non hanno nessun attinenza sul presente anche perché in buona parte inesigibili..

Chiedo se la Regione intende mettere mani al portafoglio per l'abbattimento (cartelle attuali in via di notifica) canoni fisso ed irriguo del Consorzio di Bonifica (il Consorzio è un ente sub-regionale) relativo agli anni di pandemia 2020 e 2021, cosa che è avvenuta ad ogni calamità insieme all'abbattimento oneri Inps OTI- OTD e CD dagli anni 80 in poi, l'ultimo provvedimento simile è del Governo Berlusconi legge 178/02 in continuità a sua volta con i precedenti provvedimenti, perché un problema serio in agricoltura, avverrà con la ripresa delle notifiche cartelle esattoriali e sono maturate entrambe le annualità 2020 e 2021, di questo le Sindacali Agricole si sono dimenticate di suggerire azioni in linea con gli anni di calamità? e la pandemia resta tale".

Giuseppe Corrado