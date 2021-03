Nel frattempo con il team dell'Esercito saranno 4.172 le dosi somministrate entro il 3 aprile

"Anche in Basilicata è cominciata la somministrazione di anticorpi monoclonali per la terapia di pazienti con sintomi lievi o moderati di Covid-19 che presentino particolari fattori di rischio, come obesità, diabete con complicanze, dialisi o trapianto. Intanto sono iniziate le vaccinazioni per i soggetti più fragili. Alle ore 12 di oggi abbiamo vaccinato il 64,1% (prima dose) degli over80". Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Nel frattempo da oggi a sabato prossimo, 3 aprile, in 14 comuni della provincia di Potenza 4.172 persone - fra anziani di oltre 80 anni di età e "fragili" bisognosi di assistenza domiciliare - riceveranno il vaccino anti covid, che sarà somministrato loro dal team di supporto sanitario inviato in Basilicata dal Commissario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, e da personale dell'Azienda sanitaria del capoluogo lucano. Stamani, il team di supporto dell'Esercito e l'Asp hanno preparato un cronoprogramma valido fino alla vigilia di Pasqua.