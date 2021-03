Si parte la mattina da Potenza, per poi continuare il pomeriggio nel Vulture Melfese e sabato a Matera

“Fabio (nome di fantasia) è un ragazzo con la sindrome di down. Mi ha inviato un videomessaggio pochi giorni fa chiedendomi quando avrebbe fatto il vaccino. E me lo ha chiesto con forza. Che forza, Fabio! Venerdì potrà farlo: si parte da Potenza, la mattina, per poi continuare il pomeriggio nel distretto di Vulture Melfese e sabato a Matera.

E con Fabio – e le altre persone con la sindrome di down – potranno vaccinarsi anche chi si prende cura per tutta la vita di queste persone speciali. Oggi si chiamano caregiver. Io preferisco chiamarli angeli. Buon vaccino, Fabio”. Lo rende noto, attraverso un post social, il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi. “Un ringraziamento alle sedi lucane dell’Associazione Italiana Persone Down – AIPD Nazionale per la preziosa collaborazione.