Dal 1°luglio un assegno mensile il cui importo arriva fino a 250€ per ogni figlio a carico

In qualità di coordinatori provinciali esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per il lavoro portato avanti dalla Ministra Elena Bonetti e da tutta la squadra di Italia Viva. L’assegno unico e universale è solo il primo tassello del #familyAct, un progetto ampio di aiuto e sostegno alla genitorialità e alla famiglia nato tra i banchi della Leopolda e portato avanti con determinazione della ministra Bonetti.

Dal 1 luglio tutte le famiglie italiane inizieranno a ricevere un assegno mensile il cui importo arriva fino a 250€ per ogni figlio a carico, con una maggiorazione per le famiglie con reddito più basso e per quelle con 3 o più figli, fino al compimento dei 21 anni, senza limiti di età per i figli con disabilità. L’assegno andrà a sostituire tutte le attuali forme di sostegno previste per le famiglie con figli e potrà essere richiesto anche dai lavoratori autonomi e le partite iva fin ora esclusi dai bonus presenti. A causa della crisi acuitasi con la pandemia questo provvedimento ha oggi un’importanza ancora maggiore, rappresenta una certezza in più per la crescita dei propri figli. Finalmente una vera politica per la famiglia per contrastare seriamente il problema demografico degli ultimi anni e soprattutto dalle parole si è passato ai fatti in poco tempo.

Alessia Calabrese e Fausto De Maria (coordinatori provinciali di Italia Viva)